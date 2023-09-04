В ТиНАО открылся центр "Диалектика" с атриумом для лекций, выставок и караоке-перемен

Здание центра вмещает школу на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 220 воспитанников

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Образовательный центр "Диалектика" на 1 320 мест открылся в жилом районе "Испанские кварталы" на территории Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "А101" (девелопер проекта).

"Образовательный центр №547 "Диалектика", который ГК "А101" построила в жилом районе "Испанские кварталы", принял первых учеников. Здание центра вмещает школу на 1,1 тыс. учеников и детский сад "Братец Лис" на 220 воспитанников", - говорится в сообщении.

В образовательном центре обустроен научно-практический блок с лабораторными практикумами естественнонаучного и инженерно-физического направления, универсальная зона для художественного и музыкального образования, IT-полигон, информационный центр с медиатекой, два спортзала со скалодромом и т. д. Зал-трансформер площадью 280 кв. м в блоке начальной школы может использоваться как спортзал и актовый зал.

В центральной части здания расположен атриум на 390 посадочных мест, который также может использоваться в качестве актового или концертного зала, кинотеатра или лектория. Это пространство подходит для встреч, работы над групповыми проектами, а также активного отдыха - например, "танцевальных перемен" или "караоке-перемен", считают в компании.

Атриум создан с применением большепролетных металлических конструкций, благодаря которым он получился просторным и светлым, рассказали в "А101". Там пояснили, что Минстрой России признал такие решения проектной документации типовыми для применения при строительстве похожих школ во всей России, что позволит сократить финансовые и временные издержки.

"А101" - инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. В настоящее время портфель текущих проектов группы составляет около 1,5 млн кв. м в рамках комплексного развития новых территорий столицы. В 2022 году ГК "А101" ввела в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.