Доля энергоэффективных домов среди строящегося жилья выросла до 30%

Как сообщили в ДОМ.РФ, росту доли энергоэффективных жилых проектов способствует в том числе действующий ГОСТ для "зеленого" строительства многоквартирных домов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Доля энергоэффективных многоквартирных домов среди проектов на этапе строительства в РФ за три года выросла до 30%. Об этом заявила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая на площадке Московского урбанистического форума.

"По данным проектных деклараций застройщиков в ЕИСЖС, с 2020 по 2023 год доля энергоэффективных домов очень высоких классов энергоэффективности (А и выше) увеличилась в России с 24% до 30%, в Москве с 36% до 58%", - сказала она.

По мнению Слуцкой, росту доли энергоэффективных жилых проектов в РФ способствует в том числе действующий ГОСТ Р для "зеленого" строительства многоквартирных домов, который подталкивает к применению новых технологий, и сопутствующая ему инфраструктура, например: обучающий курс, доступные данные в ЕИСЖС.

При этом среди уже возведенного в РФ жилья энергоэффективным признано только 3% всего фонда многоквартирных домов, напомнила эксперт.

Ранее в сентябре Счетная палата РФ указала на необходимость расширить действующие меры повышения энергоэффективности жилья в России по итогам проведенного ею аудита. Палата также рекомендовала подготовить предложения о стимулировании застройщиков к строительству высокоэнергоэффективных многоквартирных домов с почти нулевым энергопотреблением, в том числе "зеленых", а граждан - к приобретению такого жилья (например, через "зеленую" ипотеку). В палате подсчитали, что порядка двух третей всего многоквартирного фонда, который в РФ будет в 2060 году, уже построены и их придется серьезно технически модернизировать, а не рассчитывать исключительно на новые проекты.