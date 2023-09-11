Строящийся в Якутске микрорайон "Звездный" вошел в ТОР "Якутия"

Объем инвестиций составит 29 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Микрорайон "Звездный", который является в данный момент самой крупной строительной площадкой в Якутии, вошел в территорию опережающего развития (ТОР) "Якутия", общий объем инвестиций составит 29 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе специализированного застройщика "Республиканское ипотечное агентство" (СЗ "РИА").

"Соглашение подразумевает включение проекта комплексной застройки жилыми многоквартирными домами территории микрорайона "Звездный" города Якутска в территорию опережающего развития "Якутия". Объем инвестиций в проект составит 29 млрд рублей, предусмотрено создание 20 рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в понедельник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Подписи под документом поставили генеральный директор специализированного застройщика "РИА Вега" (дочерняя компания СЗ "РИА") Анна Клименко и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

Статус резидента ТОР "Якутия" даст инвестору в лице "РИА Вега" налоговые льготы и инфраструктурную поддержку. Все это нацелено на снижение стоимости строительства и уменьшение стоимости конечного кв. м, отметил Запрягаев.

Как напомнила Клименко, проект комплексной застройки микрорайона "Звездный" квартала "Воинская часть" в Якутске является самой крупной строительной площадкой в республике. Его территория составляет 68,5 га. Там будут построены 30 многоквартирных домов высотностью от 2 до 8 этажей и общей площадью 263 тыс. кв. м для 11 тыс. человек. Также в "Звездном" будут построены два детских сада, две школы, поликлиника, уже возводится крытый каток с многофункциональным спортзалом. В микрорайоне появятся собственная пожарная часть, котельная, благоустроят свыше 5 км дорог.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.