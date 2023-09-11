В Москве разрешили построить более 10,7 млн кв. м недвижимости с начала 2023 года

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что более трети приходится на жилищную сферу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти 440 разрешений на строительство объектов общей площадью более 10,7 млн кв. м выдано в столице за восемь месяцев. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Подводя промежуточные итоги с начала года, мы фиксируем ежемесячное увеличение объемов перспективного строительства в Москве в среднем на 1,2 млн кв. м. Это наглядно демонстрирует действенность принятых правительством и городскими властями мер поддержки строительной отрасли. С января по август текущего года было оформлено 438 разрешений на строительство более 10,7 млн кв. м недвижимости", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Заммэра подчеркнул, что более трети выданной документации приходится на жилищную сферу - застройщикам одобрено возведение 164 новых объектов общей площадью более 7,5 млн кв. м. "По программе реновации появятся 85 новостроек площадью свыше 3,2 млн кв. м, социальная инфраструктура пополнится 50 образовательными учреждениями, 14 лечебно-оздоровительными объектами и 10 спортивными сооружениями. Кроме того, в мегаполисе активно строятся объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, промышленные комплексы, торговые и деловые центры", - пояснил он.

По словам Бочкарева, несмотря на внешние вызовы, за счет бюджетных средств продолжается реализация городских программ и национальных проектов - это почти 3,9 млн кв. м недвижимости, при этом девелоперы инициировали проекты объемом 6,8 млн "квадратов".

Где и сколько построят

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что наибольшее количество строек инициировано в Новой Москве - на присоединенных территориях выдано 84 разрешения на объекты капитального строительства общей площадью более 2 млн кв. м.

"Миллионный рубеж преодолели сразу три округа, которые на протяжении летнего периода также сохраняли пальму первенства. В Северном округе одобрено возведение более 1,3 млн кв. м (43 объекта), на западе столицы построят более 1,2 млн "квадратов" (58 объектов), общая площадь недвижимости в ЮВАО прирастет на 1,1 млн кв. м (47 объектов)", - добавил он.

Среди значимых для жителей Москвы объектов, к строительству которых приступили в 2023 году, - школа на 775 учеников и детский сад на 350 воспитанников в районе Хорошево-Мневники, учебный корпус на 1,1 тыс. мест в Сосенском поселении, дошкольное и общеобразовательное учреждения суммарной вместимостью 1 550 мест в жилом комплексе в районе Солнцево. В Алексеевском районе появится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, в состав социальной инфраструктуры жилого квартала в Коммунарке войдет взрослая поликлиника на 475 посещений.

Также офисный комплекс с комьюнити-центром построят в Пресненском районе, а на северо-востоке Москвы - последний корпус крупного делового кластера. Одобрено возведение трех корпусов обувного производства в районе Бирюлево Западное.

"Каждый объект за весь период сооружения находится под надзором инспекторов комитета в соответствии с утвержденной программой проверок. Ее составляют после того, как застройщик направляет нам уведомление о начале строительно-монтажных работ. К выездным мероприятия привлекают специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые с помощью комплекса лабораторно-инструментальных исследований оценивают соответствие качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.