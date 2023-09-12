Минстрой заявил, что первые дома под "Арктическую ипотеку" могут построить в 2024 году

Замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что распространение "Дальневосточной ипотеки" на Арктическую зону будет способствовать росту объемов жилищного строительства, а через него - развитию промышленности строительных материалов и улучшению логистических цепочек

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Первые многоквартирные дома, для покупки жилья в которых можно будет воспользоваться "Арктической ипотекой", могут появиться в регионе в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках "Восточного экономического форума 2023" (ВЭФ) сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Льготная ипотека в Арктической зоне подготовлена. Минфин готовит изменения, мы их поддерживаем и ждем запуска. Жилье по этой программе можно будет купить в любом проекте, который строится по федеральному закону 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". <…> В 2024 году какие-то проекты уже могут быть построены под "Арктическую ипотеку". Надо, чтобы она была запущена", - сказал он.

Стасишин отметил, что распространение "Дальневосточной ипотеки" на Арктическую зону будет способствовать росту объемов жилищного строительства, а через него - развитию промышленности строительных материалов и улучшению логистических цепочек. Однако пока объем жилищного строительства в Арктике, особенно в некоторых регионах, минимальный, посетовал он.