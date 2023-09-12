Мутко: расширение дальневосточной ипотеки увеличит ежегодный объем ее выдачи на 10%

Генеральный директор института развития ДОМ.РФ считает, что этот шаг "поменяет квартирографию в будущих запусках жилищных проектов в пользу квартир большей площади"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина увеличить лимит выдаваемого по дальневосточной ипотеке кредита с 6 до 9 млн рублей и распространить эту программу на работников оборонно-промышленного комплекса поддержит строительную отрасль и людей в этом макрорегионе и увеличит ежегодную выдачу таких кредитов на 10%. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах "Восточного экономического форума 2023" (ВЭФ).

"Увеличение максимальной суммы кредита и расширение дальневосточной ипотеки на всех сотрудников ОПК - хорошая мера, она даст новые возможности для улучшения жилищных условий, поддержит людей в этом макрорегионе и строительный бизнес. <…> Наши эксперты подсчитали, что нововведение увеличит доступность квартир по дальневосточной ипотеке на 40 - 85%, а ежегодный объем выдачи таких кредитов - на 10%", - сказал он.

По мнению Мутко, этот шаг "поменяет квартирографию в будущих запусках жилищных проектов в пользу квартир большей площади". И при увеличенном лимите до 9 млн рублей можно будет приобрести квартиру более 60 кв. м.

Поскольку программа "Дальневосточная ипотека" была распространена на арктические регионы, то все новые меры будут действовать и для Арктической зоны, отметил глава ДОМ.РФ. Для обновления этой ипотечной программы, по его словам, не потребуются значительные средства, поскольку портфель небольшой: объем выдачи составляет 78 тыс. контрактов с начала ее действия.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что предложение расширить лимит по дальневосточной ипотеке станет дополнительным стимулом для жизни и работы в макрорегионе. "Большее количество людей смогут получить квартиры, это очень хорошее решение, я его горячо поддерживаю. Нам, чтобы на Дальний Восток люди приехали, нужно добавлять численность населения, больше создавать рабочих мест. Жилье является одним из основных стимулов, почему люди должны здесь жить и работать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

О программе

Запуск программы "Дальневосточная ипотека" в конце 2019 года простимулировал спрос на новостройки, что привело к двукратному росту площади строящихся проектов в ДФО с 2,1 млн кв. м в 2020 году до 4,9 млн кв. м сейчас, добавил Мутко. "Это <...> выдающийся результат. Обеспеченность жильем в регионе за такое короткое время выросла почти на 1,8 кв. м на человека с 23,7 до 25,5 кв. м", - пояснил он.

Однако рост спроса на жилье вместе с увеличением себестоимости строительства вылились в повышение средней стоимости жилья в новостройках, по данным Росстата, на 60%, добавил глава ДОМ.РФ. Таким образом, на лимит в 6 млн рублей можно было приобрести квартиру площадью на 38% меньше.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. На данный момент она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на сумму до 6 млн рублей на срок до 20 лет.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.