В Москве за восемь месяцев оформили рекордное число ипотечных сделок

Город сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число регистраций ипотек за восемь месяцев текущего года в Москве достигло 92,2 тыс., что стало максимальным показателем января - августа за все годы столичной статистики. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"В августе 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 14 202 договора ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 6,7% больше результата июля (13 309). По сравнению с августом прошлого года (9 261) показатель увеличился на 53,4%, а к аналогичному периоду 2021 года (10 743) рост составил 32,2%", - значится в сообщении.

Как отметил и.о. заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба, город сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. "Их объем в январе - августе 2023 года составил 455,2 млрд рублей - это 19% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей", - сказал он.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что в августе в столице впервые был превышен порог в 14 тыс. ипотечных сделок за месяц при покупке квартир. "Прошлый рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года - 13 552 договора, что почти на 5% меньше текущего значения. При этом за восемь месяцев число регистраций ипотек достигло 92,2 тыс., что стало максимальным показателем января - августа за все годы московской статистики, а также на 9,6 тыс. больше аналогичного периода 2021 года, когда было оформлено 82,6 тыс. сделок", - заключил он.