Более 200 обманутых дольщиков Югры получат жилье в доме спустя семь лет ожидания

По данным Фонда защиты прав участников долевого строительства региона, полностью решить вопрос обманутых дольщиков в ХМАО планируют до конца 2023 года, направив на эти цели более 1,2 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Жилье в проблемном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, который должны были сдать еще в 2016 году, получат более 207 обманутых дольщиков. Об этом сообщили в Фонде защиты прав дольщиков Югры.

"Квартиры в жилом доме в Сургуте в 31Б микрорайоне получат 207 пострадавших дольщиков. Они ждали завершения строительных работ и сдачи дома в эксплуатацию от первоначального застройщика еще в 2016 году", - отметили в пресс-службе.

Здание 10-этажное, общей площадью 9 580 кв. м. Рядом с домом расположены магазины. Несколько лет назад его строительство приостановили. Но в 2021 году удалось добиться возобновления работ.

Как сообщали ТАСС в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры, полностью решить вопрос обманутых дольщиков в регионе планируется до конца 2023 года, направив на это более 1,2 млрд рублей. На начало 2023 года в реестре обманутых дольщиков находилось более 860 человек, а также было 12 недостроенных проблемных домов.