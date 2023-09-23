Пушилин анонсировал трехкратный рост объемов строительства к 2026 году в ДНР

В планах руководства региона восстановление жилого многоквартирного фонда, разрушенного или поврежденного в ходе боевых действий

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Объем строительства в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 2026 году увеличится втрое. Об этом глава региона Денис Пушилин сообщил в ходе пленарного заседания Народного совета (парламента), на котором был избран главой республики.

"Сделано немало, а предстоит еще больше. В 2026 году мы будем строить в три раза больше жилья, чем сейчас", - сказал Пушилин.

Кроме того, в планах руководства региона восстановление к 2026 году жилого многоквартирного фонда, разрушенного или поврежденного в ходе боевых действий, а к 2028 году планируется полностью решить проблему строительства индивидуального жилого фонда.

Пушилин подчеркнул, что текущая масштабная стройка в ДНР стала возможной благодаря поддержке президента, правительства страны и регионов-шефов.

В субботу 23 сентября на пленарном заседании Народного совета ДНР Денис Пушилин был избран главой региона.