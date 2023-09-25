Порядка 2 трлн рублей вложили москвичи в новостройки по новой схеме

По новой схеме долевого строительства заключено порядка 154,8 тыс. договоров долевого участия

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 2 трлн рублей аккумулировали на эскроу-счетах в уполномоченных банках в рамках новой схемы долевого строительства. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Это денежные средства, вложенные дольщиками в покупку недвижимости, строящейся на территории Москвы. На данный момент по новой схеме долевого строительства заключено порядка 154,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) именно на эту сумму - 2 трлн рублей. По сути они "заморожены" на счетах эскроу и будут переданы застройщику только после ввода объектов в эксплуатацию", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Как добавила и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, аккумулированные в настоящее время на эскроу-счетах деньги дольщиков вложены в покупку как жилых, так и нежилых помещений это и машино-места, и кладовые, и коммерческие помещения.

"Проектное финансирование внедрено в строительную отрасль уже четыре года. За это время банки одобрили застройщикам 6,2 трлн рублей для строительства проектов по "новой" схеме. Из них инвесторам выдано 2,4 трлн рублей", - цитирует пресс-служба Пятову.

Пятова также отметила, что основной объем выданных кредитных средств - 90% - приходится на Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ, Россельхозбанк, МКБ.