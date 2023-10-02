В Москве выделили под производство более 40 га земли в 2023 году

В рамках инвестпроектов будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Москва предоставила инвестором в 2023 году более 40 га земли для строительства промышленных комплексов и технопарка, которые трудоустроят около 4,5 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года предоставили инвесторам больше 40 га земли для строительства промышленных комплексов и технопарка. <...> Новые предприятия трудоустроят около 4,5 тыс. человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что в рамках инвестиционных проектов будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции, где будут использоваться современные экологичные технологии. Около 3,5 тыс. рабочих мест даст пищевой кластер в деревне Троицкое ТиНАО, где будут производить молочные и мясные продукты, сладости и напитки, овощи, упаковку.

Собянин напомнил, что статус масштабного инвестпроекта дает бизнесу возможность получить в аренду землю без проведения торгов сроком на 5 лет. При этом Москва получает современную инфраструктуру и рабочие места.