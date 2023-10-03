В ДНР упростят механизм предоставления компенсаций за утраченное жилье

Расчет будут производить по следующей формуле: общая площадь поврежденного жилого дома или его доли (в квадратных метрах), умноженная на процент повреждений, установленный по итогам обследования, будет делиться на 50% и умножаться на 7 тыс., отметил председатель правительства республики Евгений Солнцев

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) упростит механизм предоставления компенсации за утраченное в ходе боевых действий жилье, что позволит существенно сократить время на обработку документов от жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Упрощаем механизм предоставления компенсационных выплат тем гражданам, чье жилье и имущество первой необходимости утрачено или повреждено в результате боевых действий. Вывели формулу, по которой будет рассчитываться размер выплаты: общая площадь поврежденного жилого дома (помещения) или его доли (в квадратных метрах), умноженная на процент повреждений, установленный по итогам обследования, будет делиться на 50% и умножаться на 7 тысяч", - написал Солнцев.

По его словам, такой подход позволит существенно сократить время на обработку документов заявителя и ускорить получение компенсационных выплат.