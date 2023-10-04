ДОМ.РФ может создать еще шесть проектов арендного жилья на Урале

Объект в Тюмени уже находится "на старте", отметил заместитель гендиректора компании Алексей Ниденс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ рассматривает возможность создать проекты арендного жилья в шести городах на территории четырех регионов Уральского федерального округа. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"Дальше будем развивать свои проекты, в том числе в Екатеринбурге рассматриваем возможность создать новые арендные проекты. <...> Сейчас еще смотрим возможность реализации в Тюмени, Челябинске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и других городах. Будем практику расширять", - сказал он, добавив, что такие проекты могут появиться и в Сургуте.

Следующий проект в Екатеринбурге, по его словам, может быть создан для проживания студентов.

Проект в Тюмени, как отметил Ниденс, уже находится "на старте": для него выделен участок на ул. Береговой и определен застройщик. Арендный дом будет рассчитан на 226 квартир и будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2025 года.

Всего в портфеле ДОМ.РФ 22 проекта арендного жилья и практически 13 тыс. квартир, напомнил Ниденс. Это, в частности, арендный дом "Южный квартал" на 300 квартир в Екатеринбурге, который был сдан в 2022 году. Сейчас его заполняемость 98-99%, а стоимость, например, аренды двухкомнатной квартиры с мебелью и бытовой техникой составляет 60,9 тыс. рублей в месяц.

По мнению Ниденса, пример арендного жилья ДОМ.РФ повысит культуру и качество рынка съемного жилья в РФ. "Постепенно потребитель будет голосовать за то, чтобы жить в подобных жилых комплексах с прозрачными договорами, с достойным уровнем сервиса и уверенностью, что арендодатель выполнит свои обязательства", - резюмировал он.