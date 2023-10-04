В России предложили создать единую льготную ипотеку на частное домостроение

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, в рамках такой программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на ИЖС со ставкой не выше 8% для семей с детьми на срок до 2030 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Единую программу льготной ипотеки, которая объединит все форматы частного домостроения, можно было бы создать в России для дальнейшего повышения доступности индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое мнение высказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс в ходе международного строительного форума и выставки 100+ Technobuild.

"Для комплексного подхода мы считаем эффективным разработку и запуск единой льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения: индустриальный - строительство организованных поселков, профессиональный, когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков, а также самостоятельный - так называемый хозспособ", - сказал он на пленарной сессии.

По его словам, в рамках такой программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на ИЖС со ставкой не выше 8% для семей с детьми на срок до 2030 года. "Будем выходить с этой инициативой на уровне правительства РФ", - добавил Ниденс.

Каждая пятая следка на рынке ИЖС проходит с помощью ипотеки, отмечают в ДОМ.РФ. Ее доля в общей выдаче жилищных кредитов за два года выросла в России практически с 0 до 6%.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.