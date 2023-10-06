В Москве по программе реновации в новые квартиры переедут более 33 тыс. человек

С начала года в столице ввели в эксплуатацию 38 новостроек

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. С начала года более чем 33 тыс. жителей старых домов Москвы были предложены новые квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С начала 2023 года город предложил новые квартиры по программе реновации 33,3 тыс. жителей 233 старых домов. Многие из них уже стали правообладателями квартир в новостройках, остальные оформляют необходимые документы", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что больше всего договоров на новые квартиры заключили жители Юго-Восточного округа столицы - свыше 4,5 тыс. человек, а также Южного (свыше 3 тыс. горожан) и Новомосковского (2,6 тыс.) округов.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в столице есть все условия для ускорения программы реновации. "Строительство развернуто во всех административных округах Москвы. Наибольшее количество новостроек возводится в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах - 49, 36 и 29 домов соответственно", - сообщил он.

С начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 38 новостроек, план на текущий год выполнен на 83%, сообщается на сайте мэра. Всего в программу реновации включены 5 175 домов, в которых проживают почти 1 млн человек.