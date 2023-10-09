Собянин сообщил о восстановлении более 40 зданий в Москве по программе "1 рубль за метр"

По словам мэра города, инвесторы уже сэкономили больше 5,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 40 объектов недвижимости в Москве арендуют по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 40 объектов недвижимости инвесторы арендуют по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год. Программа запущена для объектов образования и культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Главное условие получения льготной ставки - восстановление здания. В итоге все остаются в выигрыше. Столица постоянно преображается, а инвесторы уже сэкономили больше 5,5 млрд руб.", - написал мэр.

Собянин привел в пример флигель городской усадьбы начала XIX века в Гороховском переулке и доходные дома Горбунова начала XX века на улице Девятая Рота, реставрация которых завершилась в прошлом году. Чтобы присоединиться к программе, нужно принять участие в городских торгах, добавил он.