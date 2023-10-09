Мастер-планы городов Арктики будут готовить по аналогии с реновацией Норильска

До 2035 года построят 100 новых домов, а также социально значимые объекты

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мастер-планы опорных городов Арктики будут готовиться по аналогии с принятым ранее планом социально-экономического развития Норильска. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Важнейшей работой является развитие городов. По поручению президента РФ Владимира Путина эта работа проводится на Дальнем Востоке, где созданы мастер-планы столиц всех дальневосточных регионов, <…> аналогичную работу мы начинаем в Арктике. Здесь Мурманская область, безусловно, будет играть лидирующую роль. При большой поддержке Совета Федерации мы пилотный проект уже реализуем - комплексный план социально-экономического развития города Норильска. <…> Аналогичным образом мы будем готовить мастер-планы и потом уже с правительством принимать решения по развитию арктических опорных городов", - сказал он в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Глава государства в июле поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными. Он отметил, что в перечень могут войти как города, так и небольшие поселки, которые имеют стратегическое значение для страны. Чекунков ранее заявлял, что в перечень опорных пунктов АЗРФ должны войти оборонные и инвестиционные арктические центры, ключевые порты Северного морского пути (СМП) и столицы арктических регионов.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска (одного из самых северных городов мира) до 2035 года, который был утвержден в 2021 году, предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля". До 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м, а также некоторые социально значимые объекты.