Россияне лидировали по приобретению жилья в Турции в сентябре

Граждане РФ купили 722 единицы недвижимости

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Граждане России приобрели в сентябре в Турции 722 единицы недвижимости, опередив представителей других стран. Об этом свидетельствуют данные национального института статистики.

На втором месте по приобретению жилья граждане Ирана (327 квартир), за ними следуют представители Ирака (191).

Всего иностранцам в сентябре в Турции продали 2 930 единиц недвижимости, что на 42% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2023 года по сентябрь включительно иностранцы купили 28 064 единицы жилья, что, как отмечают в институте статистики, на 43,5% меньше в сравнении с 2022 годом.

Лидирует по продаже жилья иностранцам Анталья, где реализовали 1 007 квартир, за ней следует Стамбул - 978 единиц недвижимости. На третьем месте находится средиземноморская провинция Мерсин, где возводится первая турецкая АЭС "Аккую". Там продали 211 квартир.

В целом продажи жилья в Турции в сентябре снизились на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 102 656 единиц.