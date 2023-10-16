Минстрой предложил собрать данные о продаже жилья на платформе ДОМ.РФ

Ведомство подготовило проект соответствующего постановления

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минстрой предложил до 1 июня 2024 года начать собирать в единой информационной системе жилищного строительства данные о купле-продаже жилья и о его обременении. Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается расширить перечень информации, размещаемой <…> в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), за счет сведений о переходе права собственности на жилые помещения на основании договоров купли-продажи, об установлении (возникновении) и прекращении обременений или ограничений прав в отношении жилых помещений", - говорится в материалах к проекту постановления.

Оператором ЕИСЖС является институт развития ДОМ.РФ.

Новые данные в ЕИСЖС позволят сформировать необходимую аналитику для управленческих решений в сфере жилищного строительства, пояснили разработчики документа. Однако для его реализации сейчас нет технической возможности, следует из материалов Минстроя. Необходимые технические условия нужно создать до 1 июня 2024 года.