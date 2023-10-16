В Кунцеве по программе реновации снесли два дома

Здания находились на улице Молодогвардейской

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Два расселенных старых жилых дома на улице Молодогвардейская в районе Кунцево на западе столицы демонтировали в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Новые квартиры с улучшенной отделкой в современных комфортных новостройках по адресам: улица Молодогвардейская, дом 44 и улица Бобруйская, дом 15/1 получили порядка 120 семей", - уточнил Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Руководитель департамента отметил, что на месте сноса организована площадка для строительства жилья по адресу: улица Молодогвардейская, земельный участок 53. Здесь уже приступили к возведению нового дома для следующего этапа переселения.

"Всего в районе Кунцево по программе реновации предстоит расселить 61 жилой дом. Порядка 10,6 тыс. жителей района получат новое жилье, соответствующее стандартам", - добавил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей.