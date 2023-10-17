Росреестр зафиксировал рекорд продаж на вторичном рынке жилья Москвы в III квартале

В столице было заключено почти 50 тыс. таких сделок

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зафиксировало очередной исторический рекорд числа сделок на вторичном рынке жилья в столице по итогам третьего квартала 2023 года. В столице было заключено почти 50 тыс. таких договоров, заявил руководитель управления Игорь Майданов.

"Сентябрь стал максимальным по числу переходов прав с 2008 года, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос более чем в 1,5 раза. В третьем квартале зарегистрированы почти 50 тысяч договоров - это абсолютный максимум июля-сентября за все годы ведения статистики", - приводятся в сообщении слова Майданова.

При этом по сравнению с августом 2023 года результат сентября снизился на 3,2%, до почти 17 тыс. договоров. По мнению руководителя управления, это говорит о "незначительном перетекании спроса на первичный рынок". В сентябре 2022 года на вторичном рынке жилья Москвы было заключено почти 10,4 тыс. сделок.

Всего с начала 2023 года столичное управление зарегистрировало рекордные почти 127,6 тыс. договоров купли-продажи жилья, что на 32,5% больше января - сентября 2022 года (около 96,3 тыс.) и на 4,6% выше девяти месяцев 2021 года (121,9 тыс. договоров).