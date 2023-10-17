Структуры экс-главы Кубани Ткачева приобрели бывшую виллу Тинькова в Астрахани

Вилла "Волга Дача" расположена в дельте Волги вблизи села Вышка

МОСКВА,17 октября. /ТАСС/. Птицефабрика "Акашевская" стала новым владельцем компании "Ла Дача Астрахань", следует из данных СПАРК.

Компания-покупатель входит в состав холдинга "Агрокомплекс им. Ткачева", который принадлежит семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и назван в честь его отца.

На балансе "Ла Дача Астрахань" находится вилла "Волга Дача", расположенная в дельте Волги вблизи села Вышка в Астраханской области, следует из данных картотеки арбитражных дел. По данным газеты "Ведомости", изначально усадьба была частью туристического проекта арендных вилл La datcha бизнесмена и основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова. Этот актив он продал 2022 году, после чего владельцы усадьбы несколько раз менялись. В частности, в 2023 году активом владели структуры, связанные с группой "Интеррос" Владимира Потанина.

Птицефабрика "Акашевская" зарегистрирована в качестве владельца нового актива в ЕГРЮЛ 11 октября 2023 года. По сведениям консалтингового агентства Nikoliers, стоимость ее продажи могла составить 850 млн рублей.

Площадь усадьбы достигает 1 700 кв. м, в ней есть винная комната, спа и фитнес. Стоимость аренды виллы составляла от 2 млн рублей за 4 дня.