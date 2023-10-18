Собянин сообщил о вводе в эксплуатацию 13 новых домов по программе реновации

Здания находятся в семи округах города, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В Москве 13 новостроек ввели в эксплуатацию в сентябре по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 - передали под заселение. За 9 месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тыс. горожан", - написал он в своем Telegram-канале. Больше всего правообладателей квартир - в Юго-Восточном административном округе, где с января по сентябрь договоры на новое жилье заключили порядка 6,7 тыс. москвичей, отметил мэр.

"В сентябре ввели в эксплуатацию 13 новостроек по программе реновации", - рассказал Собянин и уточнил, что дома находятся в семи округах столицы.

По словам мэра, программа реновации - это не только переселение из старых домов в новые, но и повышение качества жизни горожан. "Поэтому кварталы реновации всегда благоустраиваем и создаем в них новую городскую среду: места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и уютные скверы", - подчеркнул Собянин.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. Всего в нее включено 5 175 домов, в которых проживают около 1 млн человек.