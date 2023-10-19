В Новой Москве около 30 тыс. кв. м освободили от незаконных объектов

Свыше половины нарушений в области землепользования приходятся на возведение самостроя

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 150 самовольных построек демонтированы в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за девять месяцев текущего года. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

"С начала года в ТиНАО освободили 29,3 тыс. кв. м самовольно занятых земельных участков. Свыше половины нарушений в области землепользования приходятся на возведение самостроя. Инспекторы выявили 576 таких объектов: 155 из них уже демонтированы, остальные находятся в работе", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что выявлением и пресечением фактов незаконного использования территории в столице занимается Госинспекции по недвижимости. С января по сентябрь 2023 года специалисты ведомства провели на территории ТиНАО более 2,4 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых выявили 864 нарушения при использовании объектов недвижимости. Большая часть из них - около 98% - связана с неправомерным занятием земельных участков.

"Помимо планомерной работы по обследованию участков, в настоящее время на территории поселений в ТиНАО специалисты информационно-консультационного центра ведомства совместно с инспекторами проводят разъяснительную работу с собственниками объектов недвижимости о необходимости оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства. Это является одной из мер профилактики и предупреждения нарушений при использовании объектов недвижимости", - заключили в инспекции.