В Новосибирске планируют увеличить объем ввода жилья на 100 тыс. кв. м в 2024 году

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев связал высокие темпы строительства со стабильной ситуацией с реализацией квартир

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Новосибирске планируется увеличить почти на 8% по сравнению с нынешним и сдать в эксплуатацию 1,4 млн кв. м, сообщил заместитель мэра города, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на пресс-конференции в ТАСС.

"В следующем году, я думаю, что до 1,4 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию", - сказал Кондратьев.

Он связал высокие темпы строительства с тем, что ситуация с реализацией квартир стабильна, поэтому у застройщиков сохраняется готовность вести работу. В планах по итогам 2023 года - ввести 1,3 млн кв. м. При этом, по итогам периода с января по сентябрь было введено 1,15 млн кв. м. По его словам, план также может быть перевыполнен.

"Четвертый квартал обычно более активный у строителей всегда в части ввода в эксплуатацию. Эта ситуация объяснима вполне - когда большая часть проектов реализуется под контролем кредитно-финансовых структур, каждый строитель заинтересован осуществить проект быстрее, чтобы снизить нагрузку по процентам", - добавил он.