На северо-западе Москвы демонтировали более 400 самостроев

За девять месяцев 2023 года специалисты столичной Госинспекции по недвижимости провели в СЗАО свыше 1,5 тыс. контрольных мероприятий

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 400 самостроев демонтировали на северо-западе Москвы с января по сентябрь, доля добровольно снесенных объектов составила 46%. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Надзорное ведомства подвело итоги работы на северо-западе Москвы. За девять месяцев 2023 года специалисты ведомства провели в СЗАО более 1,5 тыс. контрольных мероприятий, в рамках которых выявили 516 нарушений. Большая часть из них приходится на использование земельных участков без правовых оснований - 164 нарушения, далее следует нецелевое использование земель и захламление территории - по 129 и 96 нарушений соответственно.

"Всего с января по сентябрь 2023 года в СЗАО инспекторы обнаружили 670 незаконных построек общей площадью более 92 тыс. кв. м. Из них 16 объектов, находящихся в собственности физических и юридических лиц, рассматриваются в судебном порядке. Наибольшее количество самостроя было зафиксировано на территориях промышленных зон и промпредприятий, расположенных в районах Южное Тушино, Щукино, Строгино, а также Покровское-Стрешнево. К настоящему моменту уже ликвидированы 430 незаконных сооружений площадью более 24 тыс. кв. м. Почти половину самовольных построек - 199 - снесли сами владельцы, демонтажные работы по остальным объектам провела Госинспекция по недвижимости", - сказал начальник ведомства Иван Бобров.

Кроме того, на северо-западе было выявлено пять ветхих объектов, по которым требовалось принятие решений о дальнейшем использовании. Одно строение в аварийном состоянии будет демонтировано, по четырем были утверждены дорожные карты по восстановлению. Одно из них уже отремонтировали - это строение трансформаторной подстанции по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 50, к. 2, стр. 4, добавили в пресс-службе.

"Доля добровольно демонтированных за девять месяцев 2023 года объектов самостроя на территории Северо-Западного административного округа (СЗАО) составила 46%", - уточнил Бобров.