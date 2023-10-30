На севере Москвы ввели в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости с начала года

Речь идет о 47 объектах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В Северном административном округе (САО) столицы 47 объектов общей площадью 1 млн кв. м было сдано в эксплуатацию за три квартала 2023 года. Более 70% этого объема приходится на жилье, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"На севере Москвы за девять месяцев в эксплуатацию введены 450 тыс. кв. м жилых площадей - это 21 дом, треть из которых построена по программе реновации. Параллельно создается и вся необходимая социальная инфраструктура - в округе сдали четыре детских сада на 775 мест в Хорошевском и Дмитровском районах, а также в Западном Дегунине и Ховрине. К началу учебного года в Молжаниновском районе открылась школа на 1,1 тыс. человек, а в районе Аэропорт образовательный корпус на 400 мест", - сказал Войстратенко, слова которого привела пресс-служба ведомства.

Он добавил, что за указанный период в САО были введены в эксплуатацию три медицинских учреждения: две детско-взрослых поликлиники на 320 и 750 посещений в смену на территории Молжаниновского и Дмитровского районов, а также детская поликлиника на 320 человек в Ховрине. В сентябре в Петровском парке открылась академия спорта "Динамо". В ней разместили футбольное поле, ледовую арену, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, а также залы для занятий гимнастикой и единоборствами. В Коптеве построен храмовый комплекс в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

Кроме того, в январе - сентябре 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 46 разрешений на строительство в округе 1,6 млн кв. м недвижимости. Так, на севере города появятся 22 многоквартирных дома, 3 детских сада, 2 школы, научно-промышленный технопарк и 2 храма. "Среди перспективных объектов - учебно-выставочный комплекс для демонстрации инновационных достижений в сфере сельского хозяйства на территории РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева. В нем планируется проводить выставки, конгрессы, лекции и конференции, а также принимать иностранные делегации", - отметил Войстратенко.

Надзор инспекторов

Как отметили в столичном комитете, на протяжении трех кварталов под надзором инспекторов находились 167 объектов капитального строительства общей площадью более 5 млн кв. м. Сотрудники провели 340 выездных проверок, к 149 из них привлекались специалисты подведомственного ГБУ ЦЭИИС, которые выполнили почти 1,3 тыс. лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и используемых материалов.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 804 нарушения, связанных в основном с качеством монолитных работ, превышением значений уровней шума и исполнением требований охраны труда. Объем штрафных санкций составил 82 млн рублей", - резюмировал глава Мосгосстройнадзора.

Также инспекторы инициировали 557 профилактических мероприятий: провели 323 консультации с участниками строительства, выдали 203 предостережения, а также организовали 31 профвизит.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице досрочно выполнили годовой план по вводу жилья.