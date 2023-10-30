В районе Люблино в Москве по программе реновации возведут пять домов

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, они появятся на месте ранее снесенных

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пять строительных площадок для возведения новостроек в рамках программы реновации организовано на месте 10 ранее снесенных домов в районе Люблино Юго-Восточного административного округа столицы. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Подбор территорий для возведения новостроек является неотъемлемой частью реализации программы реновации, так как это напрямую влияет на ее сроки", - пояснил Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что новостройки на месте снесенных домов в районе Люблино возводятся по следующим адресам: улица Верхние Поля, владение 19; улица Люблинская, владение 111, строения 2, 3 и владение 113, корпус 3; улица Ставропольская, владение 42. Планируется, что после завершения строительства жилье в них смогут получить порядка 3 тыс. жителей.

Левкин добавил, что в районе расселяется 20 старых домов, еще 7 - расселены и в скором времени будут демонтированы. В новое жилье здесь уже переехали 2,6 тыс. жителей, еще 4,8 тыс. оформляют необходимые документы и завершают переезд. После полного расселения эти дома будут демонтированы, на их месте будет организовано шесть строительных площадок для возведения новостроек. Проектная документация на них уже подготовлена.

Всего в рамках программы реновации в районе Люблино предстоит расселить 152 старых жилых дома, в которых проживает 29,7 тыс. москвичей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.