В Москве арендовали или купили 78 участков для строительства частных домов

Предназначенные для ИЖС участки расположены преимущественно в Троицком административном округе, там горожане приобрели или арендовали 61 объект

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жители Москвы по итогам девяти месяцев купили и арендовали земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью более 10 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За девять месяцев 2023 года город заключил договоры аренды и купли-продажи 78 земельных участков общей площадью 10,41 га для строительства частных жилых домов. Большую часть объектов - 59 - москвичи приобрели в собственность, остальные участки были арендованы на 2,5 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предназначенные для ИЖС участки расположены преимущественно в Троицком административном округе, там горожане приобрели или арендовали 61 объект. Еще семь находятся в Новомосковском и десять - в Восточном округе столицы.

"В третьем квартале 2023 года москвичи приобрели у города 28 участков общей площадью 3,62 га. Еще 14 участков площадью 2,03 га были арендованы. Общая площадь будущих жилых домов может составить почти 23 тыс. кв. м", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Перечень земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется. Вакантные участки у города можно приобрести как на открытом аукционе, так и без участия в торгах. Для этого нужно подать заявление в столичный Департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС.