ДОМ.РФ будет субсидировать ставку кредитов на стройку жилья в 39 регионах

Институт развития выделил на это 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ выделил 2,6 млрд рублей на субсидирование ставки по проектному финансированию строительства жилья. Эта программа будет работать в 39 регионах РФ, сообщили в пресс-службе института развития.

"Для субсидирования девелоперских проектов институт развития выделил 2,6 млрд рублей. Программа снижает ставку по кредитному договору проектного финансирования девелоперов до уровня не выше ключевой ставки, что особенно актуально для новых проектов в условиях роста рыночных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России", - говорится в сообщении.