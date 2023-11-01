В ЦБ объяснили высокий рост ипотеки снижением стандартов кредитования

Как сообщил регулятор, речь идет об увеличении количества кредитов с высокой долговой нагрузкой

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ипотечное кредитование на 1 октября в годовом выражении выросло на 32%, такие высокие темпы во многом обеспечены ослаблением стандартов кредитования со стороны банков. Об этом на Московском форуме лидеров рынка недвижимости заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Рост ипотеки, который сейчас сложился на высоком уровне, это 32% в годовом выражении на 1 октября, он во многом был обеспечен ослаблением стандартов кредитования. Мы имеем в виду рост кредитов с высокой долговой нагрузкой. В частности, например, доля кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% у нас увеличилась примерно до 50%. Это за два года это примерно в два раза. То есть действительно банки все чаще кредитуют людей, у которых высокая долговая нагрузка", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен подготовить предложение о получении регулятором полномочий устанавливать количественные ограничения в ипотеке по аналогии с макропруденциальными лимитами (МПЛ) в необеспеченном потребительском кредитовании. Инструмент позволит ограничить выдачу ипотечных кредитов закредитованным заемщикам.