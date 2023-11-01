В НАО предложили разрешить покупку вторичного жилья в рамках арктической ипотеки

Это поможет обеспечить эффективность программы на территории округа, предложения направлены в Совет Федерации

ТАСС, 1 ноября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) предлагают разрешить приобретение жилья на вторичном рынке в рамках программы "Арктическая ипотека", а также увеличить стоимость расчетного квадратного метра жилья до среднерыночной для региона, сообщил ТАСС глава региона Юрий Бездудный. Это поможет обеспечить эффективность программы на территории округа, предложения направлены в Совет Федерации.

Согласно условиям, стать участниками новой льготной ипотеки могут супруги или не состоящие в браке заемщики, не старше 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок до 19 лет. Также оформить кредит с господдержкой могут и те, кто ранее получил бесплатные земельные участки по программе "Гектар Арктики", а также участники программы "Повышение мобильности трудовых ресурсов", медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет. Для медиков и педагогов стаж работы в организации должен быть не менее пяти лет. Кредит можно направить: в городах только на покупку жилья в новостройках, на территории сел и моногородов - готового жилья, в том числе на вторичном рынке, а также на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

"Эффективность реализации программы на территории Ненецкого автономного округа зависит от трех факторов. Первый - увеличение стоимости квадратного метра жилья до среднерыночной по региону, так как она существенно отличается от установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Второй - возможность приобретения жилья на вторичном рынке по аналогии с Магаданской областью и Чукотским автономным округом", - сказал Бездудный.

Жители Магаданской области и Чукотки могут приобрести жилье на вторичном рынке по льготной ставке кредитования 2% годовых, там действует программа дальневосточной ипотеки.

Вторичный рынок жилья в НАО значительно больше первичного. Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья на данный момент в НАО составляет 94 240 рублей на вторичном рынке, федеральным министерством она установлена ниже - в 83 508 рублей. В связи с чем заложенный в программу механизм определения стоимости жилья не сформирует должного объема предложений в НАО, пояснили в пресс-службе администрации.

Кроме того, для того, чтобы воспользоваться арктической ипотекой, надо иметь стаж работы в медицинском или учебном учреждении не менее пяти лет. При этом в регионе наблюдается дефицит кадров в этих сферах. По мнению главы региона, изменения условий программы помогли бы привлечь молодых специалистов в регион. "И третий момент - исключение требования о наличии стажа для врачей и учителей с целью привлечения молодых специалистов для работы на территории нашего региона и Арктики в целом", - отметил он. Предложения региона после оценки требований программы для НАО направлены в Совет Федерации для рассмотрения на тематическом пленарном заседании для возможности внесения данных изменений.

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России 1 ноября. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.