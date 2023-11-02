В Москве в районе Теплый Стан пресекли возведение самостроя

Инспекторы установили, что владельцы самостоятельно снесли пристройку и на ее месте стали возводить новое капитальное кирпичное сооружение

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли незаконное строительство в жилом районе на юго-западе столицы. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

"Инспекторы установили, что владельцы самостоятельно снесли раннее существующую металлическую пристройку площадью более 48 кв. м и на ее месте стали возводить новое капитальное кирпичное сооружение аналогичной площади. При этом работы велись на участке, не предназначенном для строительства и без оформления необходимой разрешительной документации, в связи с чем она была признана незаконной", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в инспекции, одноэтажное здание площадью 262 кв. м, в котором работают парикмахерская и предприятие розничной торговли, расположено на улице Генерала Тюленева, 41Б. "В настоящее время нарушение пресечено: самовольно возводимая пристройка демонтирована силами Госинспекции по недвижимости", - заключили в пресс-службе.