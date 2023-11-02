Сведения о режимных объектах могут удалить из ЕГРН

Также не должна разглашаться информация о видах использования участка и сооружения, их наименовании, основных характеристиках и о лице, которому предоставлен объект недвижимости

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, позволяющие удалить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) данные об объектах, составляющих государственную тайну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сведения, содержащиеся в ЕГРН, являлись общедоступными. При этом законами "О государственной регистрации недвижимости", "О кадастровой деятельности" и Гражданским кодексом РФ не были предусмотрены особенности подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета и регистрации прав на режимные объекты.

Новым законом устанавливается, что содержащиеся в подготовленных в результате кадастровых работ документах и подлежащие внесению в ЕГРН сведения об объектах, а также о лице, которому принадлежит недвижимость, не должны приводить к разглашению гостайны.

Речь, в частности, идет о назначении здания и сооружения, о проектируемом назначении зданий, строительство которых не завершено, об их местоположении. Также не должна разглашаться информация о видах использования участка и сооружения, их наименовании, основных характеристиках и о лице, которому предоставлен объект недвижимости.

Если занесенные в ЕГРН данные могут привести к разглашению гостайны, запись о государственной регистрации объекта может быть погашена. А при постановке на учет допускается зарегистрировать только право собственности РФ на недвижимость. При этом договор аренды такого объекта считается заключенным с момента подписания, а право на хозяйственное ведение, оперативное управление и безвозмездное пользование возникает с момента передачи имущества.

Правительство России должно будет утвердить перечень видов такой недвижимости, находящейся в государственной собственности. Второй закон - корреспондирующий, он содержит поправки в закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ".