6 ноября, 08:57

На западе Москвы выставили на торги коммерческое помещение площадью 766 кв. м

Оно расположено на втором этаже

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. В Москве выставили на торги помещение площадью 766 кв. м в многоэтажном доме на Мосфильмовской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Коммерческие площади на первых этажах многоквартирных домов привлекают инвесторов, поскольку имеют высокий потенциал для бизнеса. Например, сейчас на открытый аукцион выставили помещение площадью 766 кв. м в 35-этажном жилом доме на западе столицы. Торги пройдут 27 ноября, принять участие в них могут физические и юридические лица", - сказал глава департамента Иван Щербаков.

Здание находится на Мосфильмовской улице рядом со станцией метро "Раменки". Выставленный на торги лот расположен на втором этаже. Он включает в себя три помещения площадью 46, 51 и 640 кв. м и две лестницы. Объект реализуют без отделки. С учетом местоположения, планировочных и конструктивных решений, объект больше всего подходит для бизнеса в сфере услуг, но также там можно разместить офис или магазин.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 16 ноября. 

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