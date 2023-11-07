Средний размер ипотечного кредита в РФ вырос в сентябре до 4 млн рублей

В августе этот показатель составлял 3,9 млн рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенный размер ипотечных кредитов в РФ вырос с 3,9 млн рублей в августе до 4 млн рублей по итогам сентября. Об этом говорится в отчете ЦБ РФ.

"Средний размер рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в сентябре 2023 года увеличился до 4,0 млн рублей (в августе - 3,9 млн рублей.). Наибольший средний размер ИЖК отмечался среди заемщиков из Москвы - 7,3 млн рублей, Московской области - 5,6 млн рублей и Санкт-Петербурга - 5,5 млн рублей. Наименьший - среди заемщиков из Чеченской Республики - 1,2 млн рублей", - говорится в материалах регулятора.

Средний размер ипотеки, выданной по договорам долевого участия, также вырос - с 4,9 млн до 5 млн рублей в сентябре относительно августа 2023 года. При этом относительно сентября 2022 года этот показатель оказался меньше на 0,9 млн рублей. Средний срок кредитования по ипотекам, выданным в сентябре 2023 года, вырос почти до 25 лет по сравнению с 24,5 годами в августе 2023 года.