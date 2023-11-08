В Академическом районе Москвы по программе реновации построят дом

В квартирах будет выполнена необходимая отделка

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дом на Новочеремушкинской улице в Академическом районе Москвы построят по программе реновации, в пятисекционном здании будет 544 квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пятисекционную новостройку на 544 квартиры (186 однокомнатных, 265 двухкомнатных и 93 трехкомнатные) возведут на Новочеремушкинской улице. В доме будет одноуровневая подземная автостоянка. В квартирах выполнят необходимую отделку, а также установят розетки, осветительные приборы, двери, кухонные мойку и плиту, новую сантехнику", - говорится в сообщении.

Как отмечается, несколько квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. На первом и втором этажах появятся помещения общественного назначения. Пространство смогут использовать магазины, салоны, аптеки и прочие предприятия сферы услуг.

В рамках проекта большое внимание уделяется благоустройству придомовой территории. "Будут устроены проезды и тротуары, оборудованы площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и высажены зеленые насаждения", - сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Всего в столичную программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживают около 1 млн человек.