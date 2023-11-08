В центре Москвы с начала года освободили от самостроя почти 10 тыс. кв. м территории

Также инспекторы пресекли 17 случаев возведения самостроя на начальном этапе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 180 незаконных построек ликвидировали за девять месяцев 2023 года в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

"Всего в ЦАО было зафиксировано 585 нелегальных объектов площадью свыше 68,8 тыс. кв. м. Почти 300 самостроев - некапитальные объекты, возведенные без разрешений и согласований, и еще столько же - капитальные строения. За отчетный период демонтировали 188 самовольных построек, освобождено более 9,8 тыс. кв. м городской земли. Кроме того, инспекторы пресекли 17 случаев возведения самостроя на начальном этапе", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба инспекции.

Как уточнили в ведомстве, с января по сентябрь Госинспекция по недвижимости выявила в ЦАО почти 1,5 тыс. нарушений при использовании объектов недвижимости, из них более 1,1 тыс. - земельные нарушения и 372 - при эксплуатации городского нежилого фонда.

"Еще одно направление деятельности инспекции - выявление ветхих и аварийных зданий и строений для дальнейшего их восстановления или сноса. Мероприятия проводятся во всех административных округах, особое внимание уделяется историческому центру Москвы. В результате на территории столицы ликвидируются неприглядные и опасные постройки, чаще всего заброшенные, и одновременно ремонтируются строения, подлежащие восстановлению, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия", - добавили в пресс-службе.

Так, за девять месяцев 2023 года в центре столицы привели в порядок и восстановили 69 ветхих строений и демонтировали 27 аварийных объектов, не подлежащих восстановлению.

Глава контрольного ведомства подчеркнул, что количество восстановленных ветхих построек в ЦАО выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Планомерная работа по выявлению неприглядных построек, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, будет продолжена, заверил Бобров.