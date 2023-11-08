В Уфе сдали в эксплуатацию крупнейший в Башкирии долгострой

Всего в доме более 900 квартир

УФА, 8 ноября. /ТАСС/. В Уфе завершили строительство крупнейшего в Башкирии долгостроя, ключи от квартир получат более 420 человек, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

"В Уфе завершили строительство самого большого долгостроя республики: последние секции жилого комплекса "Белая река" в Кузнецовском затоне введены в эксплуатацию. Общая площадь всей новостройки - более 52 тыс. кв. м, это более 900 квартир. В ближайшие месяцы ключи от новых квартир получат 426 семей. Еще 515 дольщиков получили свои квартиры в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

Строительство дома началось в 2014 году и должно было завершиться через три года. Однако группа компаний "Госстрой" не выполнила свои обязательства, добавили в пресс-службе.

В 2018 году в республике насчитывалось почти 10 тыс. обманутых дольщиков, по этому показателю Башкирия занимала третье место в России. За пять лет восстановили права около 9 тыс. человек, свои квартиры ждут еще около 1,3 тыс. человек.

В марте обвинение в крупном мошенничестве предъявлено бывшему депутату, собственнику ООО "Госстрой-менеджмент" Кириллу Бадикову и двум директорам дочерних организаций общества в Уфе, причинивших ущерб свыше 1,1 тыс. дольщикам на 2,3 млрд рублей. На их имущество стоимостью более 1,8 млрд рублей наложили арест.