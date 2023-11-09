В Приангарье в 2023 году перевыполнили план по расселению аварийного жилья на БАМе

Новые квартиры получили 88 семей

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Иркутская область в этом году на 6% перевыполнила план по расселению ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Новыми квартирами обеспечили 88 семей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Усть-Куте реализуется программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа. В 2023 году новые квартиры получили 88 семей. Расселено более 3,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Показатель по расселению выполнен на 106%", - говорится в сообщении.

На расселение ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа в этом году в Иркутской области направили более 456 млн рублей. Как пояснил министр строительства региона Александр Галкин, граждане, подпадающие под переселение, могут выбрать квартиру самостоятельно и собрать документы, чтобы получить социальную выплату. Другой вариант - квартиру по итогам аукциона приобретает муниципалитет, при этом новое жилье должно быть сопоставимо по площади со старым.

Ветхое и аварийное жилье в зоне БАМа - это преимущественно строительные бараки и вагончики времен строительства магистрали, одной из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Общая площадь непригодных жилых помещений в зоне БАМа в Иркутской области в настоящее время составляет 87,5 тыс. кв. м, в них проживают 1 878 семей. При этом с 2019 года расселено 18 тыс. кв. м жилья, или 401 семья. В 2024 году планируется переселить 66 семей.

БАМ проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В 2024 году будет отмечаться 50-летие БАМа.