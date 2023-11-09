Минстрой изучит прецедент с ограничением возведения жилья вне КРТ в Новороссийске

По словам первого заместителя главы ведомства Александра Ломакина, невозможно построить жилой дом, не учитывая потребность в инфраструктуре

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ изучит прецедент в Новороссийске, где ФАС возбудила дело после жалобы девелопера на ограничение строительства жилья вне проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Ломакин.

"Надо более детально разобраться в ситуации, посмотреть документы. Масштабно по всей стране все понимают, что нужно переходить на комплексное развитие территорий. Невозможно построить точечно жилой дом, не учитывая потребность в социальной и другой инфраструктуре. Это все понимают, к этому все переходят. Это наша основная задача", - сказал он.

Городская дума Новороссийска ввела мораторий на строительство многоквартирных домов вне проектов КРТ в городе в конце марта 2022 года, чтобы исключить точечную застройку жилья, не обеспеченного коммунальной и социальной инфраструктурой. В этой связи девелопер "СЗ "Строй-ресурс", планировавший построить жилой дом и парковку в городе вне проекта КРТ, получил от местных властей отказ в получении разрешения на строительство. Компания обратилась в ФАС с жалобой.

Антимонопольная служба сочла, что городская дума Новороссийска ограничила конкуренцию в землепользовании и строительстве жилья, выдала предписание и возбудила антимонопольное дело, а также обязала власти отозвать отказы в получении разрешений на строительство.