9 ноября, 15:32

В Думу внесли законопроект о льготной ипотеке под 3% годовых

Кабмин его не поддержал

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении новой льготной ипотечной программы со ставкой 3% годовых. Документ размещен в думской электронной базе. Кабмин законопроект не поддержал.

В проекте закона "О льготном ипотечном кредитовании граждан РФ" авторы предложили прописать, что такая ипотека будет доступна россиянам, имеющим "обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена его семьи" не более 36 кв. м (не более 64 кв. м на одиноко проживающего гражданина). Для них процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам) устанавливается на уровне 3% на весь срок действия таких кредитов, в том числе на вторичное жилье.

В настоящее время в России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: "Льготная ипотека на новостройки" под 8% годовых, "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Льготная ипотека для IТ-специалистов" под 5%, а также ипотека для новых регионов под 2%.

В беседе с ТАСС Миронов отметил, что действующие льготные ипотечные программы требуют корректировки в связи со значительным ростом цен на недвижимость за 2023 год. Кроме того, продолжил он, в законопроекте речь идет не о снижении действующих ставок, а о введении отдельной льготной программы, "которая не будет вступать в конфликт с действующими программами".

В кабмине напомнили, что в настоящее время в РФ уже реализуется несколько льготных ипотечных программ, ориентированных на улучшение жилищных условий граждан и стимулирование увеличения объемов строящегося жилья на первичном рынке недвижимости. Там также отметили, что в законопроекте не представлены необходимые расчеты затрат федерального бюджета. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в заключении. 

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