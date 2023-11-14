14 ноября, 15:15,
обновлено 14 ноября, 15:41

Дальневосточную ипотеку распространят на работников ОПК в Арктике и ДФО

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин и ждет доклада по этому вопросу до 15 декабря

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Действие программы "Дальневосточная ипотека" будет распространено на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и территорий Арктики, сообщается на сайте Кремля.

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Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 10-13 сентября.

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменений, предусматривающих распространение программы на работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)", - говорится в перечне поручений главы государства. Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 декабря.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства не позднее 15 декабря, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. На данный момент она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на срок до 20 лет. Запуск программы простимулировал спрос на новостройки, что привело к двукратному росту площади строящихся проектов в ДФО с 2,1 млн кв. м. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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