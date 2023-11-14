В Чувашии около 160 многодетных семей обеспечат жильем в 2024 году

На эти цели направят 832,9 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Около 160 семей с пятью и более детьми в Чувашии обеспечат жильем в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в прямом эфире, который транслировался в его Telegram-канале.

"Мы сначала обеспечили [жильем] все семьи, где [воспитываются] восемь и более детей, потом - семьи с семью детьми, в этом году - с шестью и более детьми. Приняли решение не снижать объемы финансирования в следующем году на обеспечение жильем семей с пятью и более детьми. Порядка 160 семей получат соответствующие квартиры", - отметил Николаев, отвечая на вопрос об обеспечении жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся.

Он подчеркнул, что вопросы поддержки многодетных семей находятся в "зоне особого внимания" регионального правительства. "Тема очень важная. Мы планомерно наращиваем содержательную составляющую поддержки семей с детьми", - подчеркнул глава региона.

В сообщении, распространенном Минстроем Чувашии, отмечается, что с начала года жилье получили 85 семей с шестью детьми, до конца года будет решен жилищный вопрос для 74 семей с пятью детьми. "В 2024 году из республиканского бюджета на эти цели планируется выделить в 2,3 раза больше средств, чем в этом году, - 832,9 млн рублей", - уточняют в министерстве.