Градостроительный потенциал стартовых площадок реновации Москвы достиг почти 10 млн кв. м

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, были созданы все необходимые условия для того, чтобы ускорить реализацию программы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общий градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в программу реновации жилого фонда столицы, достиг почти 10 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в перечень стартовых площадок программы реновации девяти новых адресов в разных районах города. Теперь в работу включена 601 площадка с общим градостроительным потенциалом порядка 9,8 млн кв. м", - сказал Бочкарев, слова которого привела пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Он пояснил, что широкое включение площадок в работу дает строителям возможность организовать "волновое переселение" в кварталах и ускорить реализацию самой программы. "Перед нами поставлена задача ускорить реализацию программы, нарастить темпы и объемы строительства. Все необходимые условия для этого созданы, силы и компетенции для этого у нас есть", - добавил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В рамках нее новые квартиры получат около 1 млн москвичей, всего в столице расселят 5 175 домов.