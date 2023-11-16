В Москве в районе Хорошево-Мневники построят жилой проект почти на 83 тыс. кв. м

Комплекс будет расположен между Карамышевской набережной и Звенигородским шоссе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Жилой проект общей площадью около 83 тыс. кв. м будет возведен в московском районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Общая площадь комплекса составит почти 83 тыс. кв.м. Для декоративной отделки используют алюминиевые кассеты, стемалит, хризотил-цементные плиты с эффектом глянца. <...> Многофункциональный комплекс планируется построить по адресу: проезд 3-й Силикатный, земельный участок 6/1, между Карамышевской набережной Москвы-реки и Звенигородским шоссе. Девелопер выбрал сдержанную цветовую палитру фасадов с рельефными элементами, которая включает оттенки серого от серебристого до графитового", - говорится в сообщении.

Как уточнил главный архитектор столицы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, основным архитектурным приемом для нового жилого проекта в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы выбран пластический градиент.

"Фасады комплекса будут выполнены в параметрическом ключе с выразительными объемами. Для корпуса 1 выбран светлый градиент. Здесь применен орнаментальный рисунок с использованием декоративных рамок, толщина которых сокращается к верху здания. <...> Для придания большей скульптурности в нижней и средней части используется прием террасирования. Корпус 2 - принципиально темный, и рисунок имеет наклонный мотив", - добавил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Как отметили в Москомархитектуре, район между Карамышевской набережной и Звенигородским шоссе почти полностью сформирован. На благоустроенной Карамышевской набережной будущие жители жилкомплекса смогут заниматься спортом, гулять и отдыхать. Локацию отличает соседство с 1 тыс. га зеленых рекреационных зон, среди которых территории парка Фили, Мневниковской поймы, Москворецкого дендропарка.