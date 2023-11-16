Продажи жилья в долевом участии в Москве снизились в октябре на 11%

Всего в октябре Управления Росреестра зарегистрировало более 17,1 тыс. договоров на покупку жилой и нежилой недвижимости по ДДУ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число сделок по покупке жилья в рамках договоров долевого участия (ДДУ) в Москве снизилось на 11% в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"Если говорить отдельно про жилой сегмент в октябре, то здесь мы видим снижение числа сделок при покупке квартир за месяц на 11% - 12 тыс. ДДУ против 13,6 тыс. ДДУ в сентябре. Но если сравнить октябрь с прошлым годом, когда было зарегистрировано 4,5 тыс. сделок, - рост в 2,6 раза", - процитировали его в сообщении пресс-службы управления.

Всего в октябре управление зарегистрировало более 17,1 тыс. договоров на покупку жилой и нежилой недвижимости по ДДУ, что на 7% ниже результата сентября 2023 года и в 2,5 раза больше октября 2022 года. Майданов при этом напомнил, что в сентябре 2023 года был исторический рекорд по количеству сделок по ДДУ в Москве - 18,4 тыс.

Глава управления отметил, что в нежилом секторе нет отрицательной динамики. Так, в октябре было совершено 5 тыс. ДДУ, что на 5,3% больше результата сентября и в 2,3 раза больше октября 2022 года.

По итогам 10 месяцев в Москве было зарегистрировано почти 91,6 тыс. сделок на жилую недвижимость по ДДУ. Это очередной максимальный показатель за историю наблюдений.

С учетом нежилого сектора в Москве в январе-октябре было заключено 131 тыс. ДДУ - на 14% выше предыдущего рекорда в январе-октябре 2021 года и на треть больше аналогичного периода 2022 года. "Общая картина на первичном рынке за 10 месяцев 2023 года отражает уверенный рост, что говорит о стабильном интересе покупателей к недвижимости в строящихся домах в Москве", - резюмировал Майданов.