В столичном районе Лосиноостровский строят семь домов по программе реновации

Новые квартиры получат жители 68 домов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Строительство семи жилых домов ведется по программе реновации в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На территории района Лосиноостровский для переселения по программе реновации строят семь жилых домов площадью 69 тыс. кв. м. В проектировании находятся пять объектов жилой площадью 41 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройки возводят по адресам: Изумрудная ул., з/у 28, з/у 44/1, з/у 44/2; Стартовая ул., з/у 3/1; Тайнинская ул., з/у 11, з/у 16/3, з/у 3 (вл. 3).

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - уточнили в пресс-службе.

Всего с момента старта программы в районе введено семь новостроек. Новые квартиры в Лосиноостровском районе Москвы по программе реновации получат жители 68 домов жилой площадью более 200 тыс. кв. м, заключил Загрутдинов.