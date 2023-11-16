В Зеленограде инвестору предоставили землю под индустриальный парк

После реализации проекта на предприятии смогут работать 1,9 тыс. человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы выделили землю площадью около 5,7 га для строительства индустриального парка в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Зеленоградском административном округе столицы появится производство по выпуску строительных материалов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого город выделил инвестору два земельных участка площадью около 5,7 га", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на этой территории разместятся административные здания, демонстрационные и торговые площади. После реализации проекта на предприятии смогут работать 1,9 тыс. человек. Объем инвестиций в проект составит около 14,5 млрд рублей. Всего город предоставит инвестору четыре участка.

Отмечается, что предоставленные компании земельные участки находятся в Зеленограде, вдоль Середниковской улицы. Один из них компания получила по ставке один рубль в год - такая мера поддержки действует в столице с марта 2022 года. Ей могут воспользоваться инвесторы, которые планируют возведение новых или расширение действующих производств в ходе реализации МаИП.

"В сентябре с инвестором на пять лет заключили договоры аренды двух земельных участков в Зеленоградском округе площадью 2,99 га и 2,69 га. Всего компании планируется выделить около 36 га земли, где суммарно будет построено примерно 360 тыс. кв. м недвижимости", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.