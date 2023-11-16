16 ноября, 16:13

Дольщикам проблемного ЖК "Троицк Е-39" в Москве передали 159 квартир

Всего в жилом комплексе предусмотрено 336 квартир

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Почти половина квартир передана дольщикам в проблемном ЖК "Троицк Е-39" в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"С дольщиками подписано 159 актов приема-передачи квартир. Собственникам уже выданы ключи от 109 квартир. Процесс передачи квартир продолжается. Для оформления акта приема-передачи квартиры дольщикам необходимо иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского фонда защиты прав дольщиков", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента строительства.

Он добавил, что всего в проблемном ЖК "Троицк Е-39" предусмотрено 336 квартир. Процесс передачи квартир был начат в сентябре 2023 года, сразу после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. "Проблемный объект был введен в эксплуатацию в августе 2023 года, после чего он был поставлен на кадастровый учет, что позволило начать процесс передачи квартир собственникам", - пояснил глава департамента.

Жилой комплекс "Троицк Е-39" - один из старейших долгостроев столицы. Его строительство началось в 2003 году, застройщик ЗАО ПСФ "НОРД" был признан банкротом в 2005 году. По решению мэра столицы Сергея Собянина завершением строительства объекта занимался Московский фонд защиты прав дольщиков, работы велись за счет городского бюджета. "В соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП "О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы" полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту строительства города Москвы", - заключили в пресс-службе. 

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